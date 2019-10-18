مصر | "نبيل" مأمورا للهرم.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نبيل" مأمورا للهرم.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة تنقلات محدودة في قطاع أمن الجيزة لضباط النظام، وشملت الحركة نقل العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية إلى قسم شرطة الهرم خلفا للعميد عصام بركات الذي تم نقله إلى إدارة تأمين المنطقة الأثرية بالهرم.

كما تم تصعيد العقيد أحمد كامل نائب مأمور قسم شرطة الطالبية، ليتولى منصب مأمور قسم شرطة العمرانية، فضلًا عن تغيير محل انتداب عدد من الضباط حديثي التخرج "رتبة ملازم أول" بين عدد من الأقسام والمراكز بقطاع أمن الجيزة.

وجاءت الحركة لضخ دماء جديدة، ونقل العميد محمد نبيل ليشغل مأمور قسم شرطة الهرم، لتميزه في عمله خلال الفترة الماضية.

