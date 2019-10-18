مصر | "مسجلين خطر".. حبس تشكيل المتهمين في سرقة العيادات الطبية بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسجلين خطر".. حبس تشكيل المتهمين في سرقة العيادات الطبية بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس المتهمين في واقعة سرقة العيادات الطبية بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت كشفت التحقيقات مع عاطل وفتاة، بتكوينهم لتشكيل عصابي تخصص في سرقة العيادات الطبية بمنطقة العجوزة، فيما ارتكبو 8 وقائع في وقت سابق بنفس الأسلوب.



بداية الواقعة، تعددت البلاغات أمام المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاداها قيام مجهولين بسرقة عدد من العيادات الطبية، وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف بسرعة تشكيل فريق بحث، نجح في تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما فتاة وشاب صدر ضدهما أحكام قضائية سابقة.



بإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وأرشدا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهما 8 سرقات بأسلوب كسر الباب، وبإرشادهما تم ضبط شاشات، وأدوية طبية، وأجهزة كهربائية، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

