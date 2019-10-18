مصر | ضبط 800 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 800 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط، مسئول عن محل بقالة "جمعيتى"، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات العنوان، لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على، 804 كيلو زيت طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

