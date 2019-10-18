مصر | ضبط صاحب شركة للعمالة لقيامه بالنصب على راغبي السفر للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب شركة للعمالة لقيامه بالنصب على راغبي السفر للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة لإلحاق العمالة- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، محكوم عليه فى 4 حكم حبس، بإتخاذ إحدى الشقق المستأجرة بذات الدائرة مقرًا للشركة عمله والتى تخصص نشاطها فى إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والإحتيال عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بالشركة المشار إليها وبحوزته كمية من الإستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى العمل بالداخل والخارج.

بمواجهة إعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.