مصر | كشف غموض واقعة بلاغ ربة منزل باختطاف طفليها في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة بلاغ ربة منزل باختطاف طفليها في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وحال سيرهما بالطريق المؤدى لمنزلهما، توقفت إحدى السيارات بجوارهما وقام مستقليها بخطف الطفلين وهربوا وإتهمت أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بدائرة المركز، بإرتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، لتحصل زوجها منهما على مبالغ مالية بزعم إستثمارها وعدم سداده المبالغ وتركه مسكنهم لحصولهما على أحكام قضائية ضده.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وقيام والد الطفلين عاطل، والمحكوم عليه فى عدد 12 حكم حبس، بإصطحابهما بتاريخ الواقعة وتواجدهم بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطه وبصحبته طفليه بإحدى الشقق السكنية الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإصطحابه الطفلين من طريق عودتهما لمسكنهم دون علم زوجته لدفعها لإتهام المُشكو فى حقهما للضغط عليهما للتنازل عن الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالحهما.

تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، يفيد بتغيب كلٍ من (نجلتها – تبلغ من العمر 7 سنوات، نجلها، يبلغ من العمر 5 سنوات، عن مسكنهما الكائن بدائرة المركز، حيث توجهت نجلتها لإصطحاب شقيقها من حضانته (بمدينة إدكو) عقب خروجها من مدرستها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

