مصر | ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل، مقيم بالوراق، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تردده على منطقة القومية بدائرة القسم مستقلًا سيارة مستأجرة، وبحوزته عدد 5100 قرص مخدر، بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.