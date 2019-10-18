مصر | بالمغافلة وافتعال مشاجرة.. سقوط عصابة سرقة 'التوك توك' بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمغافلة وافتعال مشاجرة.. سقوط عصابة سرقة 'التوك توك' بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة من إسقاط تشكيل عصابي لسرقة مركبات التوك توك بأسلوب المغافلة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، بعد ارتكابه 4 سرقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب إستدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم، وإفتعال مشاجرة معهم وقيام أحد عناصر التشكيل بسرقة مركبة "التوك توك" بالمغافلة، متخذين من دائرة مركز أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد الأكمنة اللازمة برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بنشاطهم الإجرامي، وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة مركبات "توك توك" بذات الإسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم وتصريفهم لمركبات "التوك توك" المستولي عليها وأمكن ضبطها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.