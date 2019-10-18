مصر | تحرير 1354 مخالفة مرورية وضبط 8 قضايا تهريب في 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 1354 مخالفة مرورية وضبط 8 قضايا تهريب في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (438،831 جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (45) قضية من أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1354) مخالفة مرورية متنوعة.

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فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (218) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.3

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.