أخبار مصر | بتكلفة 10 ملايين جنيه.. وزير الشباب يفتتح صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 10 ملايين جنيه.. وزير الشباب يفتتح صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي، بتكلفة 10 مليون جنيه، في مستهل جولته التفقدية برفقة اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب، علاوة على حرصها الشديد على تطوير البرامج والانشطة، والاهتمام بالتنمية الرياضية لتلبية احتياجات ومتطلبات نشء وشباب الجمهورية.

وأشار "صبحي" إلى أن هناك تواصل مستمر بين القيادة السياسية والشباب من خلال مؤتمرات الشباب، وحرصها الشديد على التواجد بين الشباب عن قرب، مشيرا إلى إقامة المشروعات المشتركة والمتكاملة من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات التي تقدم للشباب.

ووصل صباح اليوم، إلى محافظة مطروح، وكان في استقباله اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وتأتي زيارته في إطار جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.