أخبار مصر | وزير الرياضة يصل إلى مطروح لتفقد عدة منشآت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يصل إلى مطروح لتفقد عدة منشآت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، إلى محافظة مطروح، وكان في استقباله اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، قبل بدء برنامج زيارته التفقدية للمحافظة والذي يتضمن العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، واعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، وعدد من شيوخ وعمد قبائل مطروح.

أكد وزير الشباب والرياضة أن محافظة مطروح تعد بوابة مصر الغربية وحصنها المنيع، وهي من المحافظات الحدودية ذات طابع خاص، وعلى رأس أولويات القيادة السياسية من خلال التطوير والإهتمام، مشيرًا إلي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمام كبير بتطوير المنشآت الشبابية والرياضة لخدمة الشريحة الأكبر داخل محافظة مطروح.

Advertisements

و أشار الدكتور أشرف صبحي إلى انطلاق القوافل التعليمية لمحافظات الجمهورية بشكل جديد ومتميز، موضحا أن هذا العام ستظهر القوافل التعليمية بصورة مختلفة عن الأعوام السابقة.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح بعدة جولات تبدأ بافتتاح صالة الانشطة بنادي مطروح، يليها مركز شباب غوط رباح، ثم وضع حجر أساس معسكر الشباب الصيفي بشاطئ كيلوباترا، ثم زيارة مركز شباب مطروح، يعقبها ندوة مع شباب محافظة مطروح، بالإضافة إلى تفقد مركز شباب سواني جابر، ومركز شباب الحمام.

يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة تأتي في إطار جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.