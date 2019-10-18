أخبار مصر | وزيرة الصحة: الانتهاء من فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: الانتهاء من فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 387 ألفًا و957 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الجاري، وحتى مساء أمس الخميس.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف حوالي 2 مليون طالب، وذلك لمدة ثلاثة شهور، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة، ضمن خطة الوزارة في تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلي أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 20182019، انتهت من فحص 3 مليون و780 ألفًا و435 طالبًا، حيث يتم الفحص من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت على تنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلي الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وتابع أن المبادرة انتهت من فحص 3 مليون و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة ب 8373مدرسة ومعهد.

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ولفت إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان بالإضافة إلي إحالة الحالات الخاصة إلي اللجنة العليا للمناظرة.

كما أوضح أن المبادرة شملت أيضًا مسح الطلاب المستجدين بالجامعات، ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية، حيث تم مسح 315 ألفًا و930 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، مضيفًا أن الحملة تستهدف 459ألفًا و592 طالبًا في 27 جامعة حكومية، كما أن فرق وزارة الصحة خصصت 320 فريقًا لتنفيذ الحملة.

وأشار إلي أنه تم مسح 5 آلاف طالب بفروع جامعة الازهر ب 19 محافظة وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجاري، موضحًا أن عدد الطلاب المستهدف بالمسح حوالي 90 ألف طالبًا، وتم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر.