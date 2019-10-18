أخبار مصر | "جبران ومصيلحي" يجددان بروتوكول التعاون بين نقابة البترول والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبران ومصيلحي" يجددان بروتوكول التعاون بين نقابة البترول والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، النائب محمد مصيلحي رئيس نادى الأتحاد السكندري بمقر النائب بالإسكندرية.

جاء ذلك اللقاء لتفعيل دور التواصل بين النقابة العامة للعاملين بالبترول ونادي الاتحاد السكندري لتقديم بعض الخدمات للعاملين بقطاع البترول بالإسكندرية.

شهد اللقاء تفعيل بروتوكول التعاون بين النقابة والاتحاد للمرة الثانية ومد فترة الاشتراك حتى نهاية أكتوبر الحالي على ان يكون عدد محدد خلال هذه الفترة، بتكلفة اشترك 88،710 الف بمقدم 38،610 ويقسط الباقي على 24 شهر منحه ومرتب وحوافز وأرباح لفرعى الشاطبى و سموحه معا.

أما فرع سموحة فقط 60،210 ألف جنيه بمقدم 33،710 الف جنيه و يقسط الباقى على 24 شهر بنفس التقسيمة المالية.

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وأشاد رئيس نقابة البترول بالخدمات والتعاون بين رئيس نادى الأتحاد، والنقابة العامة وشباب قطاع البترول بالإسكندرية.

كما أشاد رئيس نادى الاتحاد بعظم وقدر نقابة البترول التاريخى معربا عن سعادته بانضمام ابناء قطاع البترول لنادى الاتحاد السكندري.

رافق رئيس نقابة البترول خلال اللقاء مجدى ربيعى نائب رئيس النقابة العامة بالإسكندرية، وعايده محى نائب رئيس النقابة العامة للمرأه، محمد مطاوع وكيل النقابة العامة بمنطقة الأسكندرية والنائب فواز شاهين وكيل النقابة العامة، وهيثم زاد رئيس المركز الاعلامي للنقابة، وأسامه البدرشينى المستشار القانونى للنقابة بالإسكندرية وعدد من السادة الزملاء النقابيين، جمال حسن، ومحمود الأمير، المسئولين عن ملف التعاقد مع نادى الأتحاد السكندري و حامد عيد وهشام رشدى وحمزه الشناوى و مروه شوقي.

واختتم اللقاء بتقديم النائب محمد مصيلحى درع نادى الاتحاد لرئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وتقديم السيد محمد جبران درع النقابة العامة ودرع مقدم من شباب قطاع البترول، لرئيس نادي الاتحاد السكندري.