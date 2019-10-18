أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الكافيهات والمقاهي المخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الكافيهات والمقاهي المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتركيز حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الطريق العام، وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لهما مما يترتب عليه وجهة غير حضارية للعاصمة ومصادرة كافة المضبوطات الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحويلها للنيابة.

وفى إطار تلك التعليمات شنت أجهزة حي النزهة وشرق مدينة نصر حملة مفاجئة ومكبرة على مدار اليوم، ضمت عدد من إدارات الحي المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئة لإزالة كافة التعديات لمجموعة من المقاهي الكافيهات المخالفة المنتشرة بنطاق الحي، وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة والحيوية وحول المدارس تم خلالها تحرير محاضر 24 مقهى مخالف تعمل بدون ترخيص وإشغال طريق، وأسفرت عن رفع إشغالات عبارة عن 500 كرسي متنوع، وأكثر من 400 شيشة بمستلزماتها بخلاف التحفظ على عدد من طاولات الطعام ومراوح وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإدارة بدون ترخيص لكل مقهى وكافية مخالف وإيداع المضبوطات بالإحراز داخل مخازن الحي لعرضها على النيابة.

وصرح اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها، تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون.

وأكد أن الحملات التي شكلت على مدار اليوم شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة قد أسفرت مجمعة عن تنفيذ 326 إزالة إدارية وتحرير 71 محضر إشغال طريق 31 محضر تلوث بيئة و10 محضر غلق إداري، وتحرير 18 محضر بائع متجول وإزالة 3 لافتة إعلانية مخالفة، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.