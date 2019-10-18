شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الكافيهات والمقاهي المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتركيز حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الطريق العام، وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على الطريق، دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لهما، مما يترتب عليه وجهة غير حضارية للعاصمة ومصادرة المضبوطات من الكافيهات والمقاهي المخالفة، وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحويلها للنيابة.

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وشنت أجهزة حي النزهة وشرق مدينة نصر، حملة مفاجئة ومكبرة على مدار اليوم، ضمت عددًا من إدارات الحي المعنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وجهاز شؤون البيئة لإزالة كافة التعديات لمجموعة من المقاهي الكافيهات المخالفة المنتشرة بنطاق الحي.

وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة والحيوية وحول المدارس، تم خلالها تحرير محاضر 24 مقهى مخالف تعمل بدون ترخيص وإشغال طريق، وأسفرت عن رفع إشغالات عبارة عن 500 كرسي متنوع، وأكثر من 400 شيشة بمستلزماتها بخلاف التحفظ على عدد من طاولات الطعام ومراوح وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإدارة بدون ترخيص لكل مقهى وكافية مخالف وإيداع المضبوطات بالإحراز داخل مخازن الحي لعرضها على النيابة.

وقال اللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميًا، وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون.