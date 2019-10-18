شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح صالة نادي مطروح الرياضي بـ 4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح صالة نادي مطروح الرياضي بتكلفة ٤ مليون جنيه، في إطار دعم المنظومة الرياضية بالمحافظة.
وشاهد الوزير ومرافقوه فعاليات من أطفال فريق كاراتية مطروح من براعم الشباب، وأشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى أداء اللاعبين، وأكد على ضرورة التشجيع والتحفيز لمثل هذه الكيانات الرياضية الشابة التي لها مستقبل واعد.
وأكد وزير الشباب والرياضة على تواصل التنسيق مع محافظة مطروح في تقديم الدعم وتطوير الارتقاء لعدد من المنشاءات الرياضية مع اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة، ودعم الشباب واستغلال قدراتهم،
مضيفا أن هناك مشروعات تطوير مختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة.
بينما أكد محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بتطوير قطاع الشباب والرياضة حتى أقصى المناطق لتصل إلى سيوة وتطوير ٦ ملاعب مع تقديم الشكر لوزارة الشباب على دعمها المتواصل للمحافظة .
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