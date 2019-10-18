شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: الجامعة العربية تكثف جهودها لتسوية الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا، ولا يوجد حل عسكري لها، فيما استشعر الأسف العميق لاستمرار العمليات العسكرية التي قاربت على الدخول في شهرها السابع، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري للقتال الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس وعودة الأطراف الليبية إلى الإنخراط في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة، جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

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وأوضح «أبوالغيط»، أن الجامعة العربية تعمل على تكثيف جهودها، التي ترتكز على القرار الأخير الذي صدر بالإجماع عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 10 سبتمبر الماضي بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإستكمال بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والدستورية التي تمهد لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية لتتويج المرحلة الإنتقالية في البلاد.

وطالب «أبوالغيط» بعد سلسلة من المشاورات مع السكرتير العام للأمم المتحدة في هذا الإتجاه، إستحداث آلية متقدمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة، على نحو يمكن الأمم المتحدة من دعم الجامعة في ممارسة مسئولياتها تجاه ليبيا ويعزز كذلك من الدعم العربي للجهد الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ويجري الأمين العام للجامعة العربية، التشاور حول الترتيبات المقترحة لإقامة هذه الآلية المشتركة، خاصة بعد أن أقدم سكرتير عام الأمم المتحدة على عرض خطاب أبوالغيط على مجلس الأمن، موضحاً أن هذا التحرك يأتي في الوقت الذي تبقى فيه الجامعة ملتزمة بمواصلة تعاونها مع بقية شركائها المعنيين بالشأن الليبي، بما في ذلك في إطار المجموعة الرباعية التي تجمعها بالأمم المتحدة والإتحادين الأوروبي والأفريقي وكذا في سياق مسار برلين الذي ترعاه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.