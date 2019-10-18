شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يلتقى الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، النائب الديمقراطي داتش روبريسبرجر، والنائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكي، حضر اللقاء وزراء: «الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات»، وسفير مصر في واشنطن.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الوزراء الشكر للنائبين على الجهود التي يقومان بها في دعم ومساندة القضايا التي تهم مصر في مجلس النواب الأمريكي، معرباً عن تطلعنا لتعزيز العلاقات مع النواب أعضاء المجموعة من خلال ترتيب زيارات لهم إلى القاهرة، والالتقاء بالمسؤولين في مصر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها العدوان التركي على الأراضى السورية، وموقف مصر الرافض لهذا العدوان، والمطالبة بالانسحاب الفوري للقوات التركية إلى خارج الحدود السورية.

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كما شرح رئيس الوزراء أسس وثوابت الموقف المصري من موضوع سد النهضة، موضحاً الأهمية المحورية لهذا الموضوع، باعتبار المياه قضية حياة الشعب المصرى، مشيراً إلى المباحثات التي أجراها مع نائب الرئيس مايك بنس حول هذا الملف.

من جانبهما، أعرب النائبان عن تفهمهما لثوابت الموقف المصري من قضية المياه، لا سيما وأن النيل هو مصدر المياه الوحيد للبلاد، وأكدا أنهما سيدعمان القضايا التي تهم مصر في مجلس النواب.

ورحب النائبان بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأمريكية، مشيدين بالدور الذي يقوم به السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في الفترة القادمة، بما في ذلك التعاون في أفريقيا.

ورحب النائبان بما أشارت إليه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا، والذي سوف يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، في نوفمبر القادم، مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات من أجل تعزيز فرص النمو والاستثمار في القارة، من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار أنها سوف ترسل دعوة للنائبين ليشاركا كمتحدثين في المؤتمر، وهو الأمر الذي رحبا به.