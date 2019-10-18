شكرا لقرائتكم خبر عن 650 سائحًا يحلقون بـ«البالون الطائر» في سماء الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة، إقلاع 32 رحلة بالون تابعين للشركات العاملة من مطار البالون الطائر بالبر الغربي، يقلون أكثر من 650 سائح من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، نتيجة استقرار حالة الطقس التي تساعد على الطيران، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال وجمال النيلز

Advertisements

وأشار هانى السيد، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت اليوم الجمعة، بعدد 32 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحاً أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر.

وأكد هاني السيد، على أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة .

وأضاف أن سلطات الطيران المصري، تفرض قيودا ورقابة صارمة على رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر، فضلا عن التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر، والتي تعطي إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.