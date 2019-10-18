شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه لجنوب سيناء لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وتأتي زيارة الوزيرة، في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات وحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وتعقد اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة بمستشفي الطور للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.