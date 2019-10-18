شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: انطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لـ«حديثي الولادة» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أنه من المقرر انطلاق مبادرة السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة يوم السبت القادم.

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وأشار إلى ان الحملة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والتي شملت مبادرات الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية، ونور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وغيرها من المبادرات، والتي تستهف جميع الفئات العمرية، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بملف الرعاية الصحية والاهتمام بصحة وسلامة المصريين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية سوف تنطلق السبت في 38 مركز فحص على مستوى مراكز المحافظة وتستهدف علاج وفقدان السمع لدى الأطفال من عمر يوم وحتى عام، وذلك بواقع 8 مراكز فحص ببني سويف (بليفيا،اهناسيا الخضراء، اهوة، باروط، تزمنت الشرقية، مركز طبي الغمراوي، مركز طبي شرق النيل، نعيم)، و5 مراكز فحص بالواسطى (قمن العروس، الميمون، اطواب، صفط الشرقية، انفسط)، و4 مراكز فحص بناصر( بهبشين، بني عدي، اشمنت، رعاية الطفل بناصر)، و5 مراكز بإهناسيا( المماليك، ننا، قاي، ميانة، طما فيوم)، و6 مراكز في ببا (طنسا بني مالو، قمبش، طحا البيشة، المركز الطبي طراد النيل، صفط راشين، سدس)، و6 مراكز بالفشن (الفنت، تلت، دلهانس، شنرا، رعاية الطفل، اقفهص)، و4 مراكز فحص بسمسطا (بدهل، كوم النور، مازورة، رعاية الطفل ).

من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن المديرية أتمت استعداتها لبدء المبادرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، في إطار توجيهات المحافظ بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية،مضيفا أنه تابع بنفسه استلام الأجهزة الطبية التي وفرتها وزارة الصحة لتنفيذ الأعمال وتحقيق المستهدف.