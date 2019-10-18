شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط» لـ«المصرى اليوم»: الاقتصاد يتحسن.. ولسنا في حاجة إلى قروض جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عدم التقدم بطلبات إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى ممدد.
وقال الوزير «معيط»: «الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل مستمر، ولسنا في حاجة إلى قروض جديدة». وتسعى الحكومة إلى الاتفاق مع الصندوق على برنامج فنى جديد للإصلاح الهيكلى للاقتصاد والمؤسسات، لكنها لم تكسف تفاصيل إضافية في هذا الصدد.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يضم وزراء المالية، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والبترول والثرة المعدنية، فضلا عن محافظ البنك المركزي.
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