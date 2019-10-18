شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارا بتحديد الحرم الآمن للمحاور والطرق بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة، قراراً بتحديد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الحرص على فرض الانضباط بالشارع ومواجهة أية تعديات بجوار المحاور والكباري وللحد من الحوادث.

وذكر قرار المحافظ أنه فيما يخص الطرق الداخلية (رئيسية- فرعية) ولاية الوحدات المحلية (أحياء- مدن- قرى) في الشوارع التي لا يمر بها الكباري العلوية فإنه يتم الالتزام بالمشروعات التخطيطية المعتمدة لهذة الطرق وقانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات المحافظة الصادر بشأنها اشتراطات بنائية مؤقتة للمدن والقرى والتي ليس لها مخططات استراتيجية أو عامه أو تفصيلية والمخططات العامة والاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن والقرى وكل القوانيين والقرارات المنظمة لذلك.

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وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه فيما يخص الطرق الداخلية ( رئيسية أو فرعية ) والتي يمر بها محاور علوية (الكباري) أو سطحية ولاية مديرية الطرق والنقل بالجيزة فإنه يتم الالتزام في حالة وجود خط تنظيم معتمد أو مشروع تخطيطي للشارع أسفل مسار المحور يكون حرم المحور بمقدار 10 أمتار من الاتجاهين بدءاً من خط التنظيم المعتمد لقطع الأراضي المراد البناء عليها.

وأكد قرار المحافظ أنه في حالة عدم وجود خطوط تنظيم معتمدة للشارع أسفل مسار المحور يكون حرم المحور لا يقل عن 15 مترا من حديه بدءاً من سور جسم الكوبري العلوي إلى حد البناء المقابل أمام القطع المراد البناء عليها وفي حالة ما إذا كان المنفذ بالطبيعة أكثر من 15 مترا يتم احترام القائم والمنفذ للطبيعة (حد الملكية).

ولفت القرار إلى أنه في جميع الأحوال يحق لمالك قطعة الأرض المراد البناء عليها الاستغلال والانتفاع بالمسطحات التي تقع داخل حرم الطرق دون إقامة أي مبان أو منشآت عليها وذلك للحد من الحوادث على هذه المحاور العلوية والحفاظ على العقارات والمباني المراد إقامتها على أن تقوم الوحدات المحلية ( أحياء- مدن- قرى) بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالجيزة لكل حالة على حده.