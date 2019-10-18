شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة على الوجه البحري.. والقاهرة 31 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «22- 31»، إسكندرية «20- 29»، قنا «23- 37»، الأقصر «22– 38»، أسوان «25 – 38» .