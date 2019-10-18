شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ١٧٥٣ محضرا تموينيا فى حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطري ومباحث التموين من حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بمراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

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أسفرت جهود الحملات عن تحرير ١٧٥٣ محضراً متنوعاً منها تحرير ١٣١٤ محضراً للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير ٤٣٩ محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل اول وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ٥٠٠ كيلو دقيق بلدى مدعم 82% و٢ طن سكر تموينى و٢٠٢ كرتونة زيت و٤٦ كيلو اسماك و٥٤ كيلو عسل و٤٤ كيس عصير و٢١ كيلو كبدة و٥ جركن زيت طعام، بالإضافة إلى ضبط سلع غيرغذائية منها ٢٠٠ كيلو منظفات و٢ شيكارة سماد.