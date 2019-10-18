شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة منيا القمح الصناعية بنين تفوز بالمركز الأول فى مسابقة فني مبتكر ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الطالبان إمام على، وأحمد حسن، من أبناء مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية في الشرقية بالمركز الأول في مسابقة «فني مبتكر 2019» لطلاب التعليم الفني والتي تم تنظيمها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجمع الإبداع برج العرب التابع لوزارة الاتصالات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات لريادة الأعمال والإبتكار WISE تحت شعار «فني مبتكر».

ومن جانبه توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجميع معلمي وطلبة مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين لفوزهم بالمركز الأول بمسابقة فني مبتكر ٢٠١٩متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق والتميز بالمسابقات العلمية المختلفة.

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وأشاد محافظ الشرقية، بالمجهودات المبذوله وتضافر جهود الجهات المختلفة لدعم التعليم الفني واتباع كافة السبل لتطويره وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوي المدارس الفنية، بالإضافة إلى الإهتمام بالمتميزين من أبناء المدارس الفنية وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم للإستفادة من افكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة للبلاد من خلال تنفيذ مشروعات مرتبطة بتخصصاتهم العلمية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالتعليم الفنى إيماناً بدوره الحيوي في التنمية الإقتصادية من خلال تعليم وتدريب الطلاب على الحرف المختلفة وتأهيلهم لدخول سوق العمل والبدء في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة وابتكاراتهم مما يساهم في توفير فرص عمل تتناسب مع المؤهلات العلمية لهم والحد من ظاهرة البطالة.

يذكر أن مسابقة فني مبتكر 2019 قام بتنظيمها مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات wise بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المسار الصناعي وبمشاركة 11 محافظة بعدد 1574 مشروعاً وقد تقدما الطالبان أبناء مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين للمسابقة بمشروع «easy out machine» والذي يهدف إلى إنتاج جهاز يعمل على تقشير الأسلاك الكهربائية المغطاة بطبقة البلاستيك ويسمح بإعادة تدوير المادة المصنعة للأسلاك الكهربائية مما يتناسب مع رؤية مصر 2030.