شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقرر تعيين الدكتور أحمد طه مديراً عاماً لمستشفيات قصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قراراً بتعيين الدكتور أحمد طه مدير مستشفي قصر العيني التعليمي (الفرنساوي)، مديراً عاماً لإدارة مستشفيات جامعة القاهرة. ويعد الدكتور أحمد طه، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وتدخلات الأوعية الدموية لدى قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، ورئيس جراحة الأوعية الدموية والتدخلات داخل الأوعية الدموية بالمعهد الوطني للسكري والغدد الصماء الأسبق، ونائب مدير مستشفي الفرنساوي ثم مديراً لمستشفي الفرنساوي نجح خلالها في تطوير الخدمات الطبية وخاصة العيادات الخارجية.

وقال «طه» لـ«المصري اليوم»، إن تكليف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بهذا المنصب ثقة كبيرة يجب العمل بشكل متواصل ليكون أهلا لها، خاصة في إطار منظومة الجامعة ورئيس الجامعة في التطوير الشامل لمستشفيات قصر العيني.

وأضاف «طه» إنه سيعمل الفترة المقبلة على استكمال ما تم حتي الآن من أعمال التطوير، بالإضافة إلى العمل مع زملائي لتحقيق رسالة المستشفيات في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية وتشخيصية وعلاجية تليق بإسم وتاريخ جامعة القاهرة العريقة، وإسم قصر العيني قلعة الطب في مصر والوطن العربي.