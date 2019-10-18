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البابا تواضروس الثانى يزور السفارة المصرية ببروكسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس مقر السفارة المصرية ببروكسل، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.

 

وأقيم حفل استقبال على شرف قداسته حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وسفراء عدد من الدول.

 

يواصل البابا تواضروس زيارته لأوروبا إذ زار لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

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الأنبا مارك أسقف باريس وتوابعها عقد اجتماعًا الأسبوع  قبل الماضي في كنيستي شانتيه ودرافي مع خدام وشمامسة وكهنة الكنيستين من أجل تنسيق استقبال زيارة البابا تواضروس، إذا استقبل البابا تواضروس في المطار بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس وعدد من الآباء كهنة أوروبا الذين يرافقون البابا في رحلته بالإضافة إلى الوفد الكنسي الذى يترأسه البابا قادما من القاهرة.

 

 

 

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