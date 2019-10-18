شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق معسكر "أنا وعائلتى" بحى الأسمرات لتقوية العلاقات الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمراة اليوم الجمعه، فعاليات معسكر "انا وعائلتى " لأهالى حى الأسمرات بالمقطم ويستمر لمدة يومين، لتقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المعسكر يضم 40 اسرة من أهالى حى الأسمرات بالمقطم ، و يتضمن المعسكر تنفيذ انشطة ترفيهية وتثقفية ورياضية لجميع أفراد الاسرة، بالإضافة إلى القيام بتوعيه الآباء والأمهات على كيفية التعامل وتربية الأبناء تربيه سليمة قائمة على التفاهم والمحبة والود، وتنفيذ ورش عمل لأفراد الاسرة يؤدون خلالها الأعمال اليدوية التى يستعرضون من خلالها مهاراتهم مثل الرسم وتشكيل المجسمات بالخشب والصلصال، وغيرها من الانشطة المختلفة.

جدير بالذكر أن معسكر "أنا وعائلتى" يعتبر المعسكر الرابع الذى ينفذه المجلس لأهالى حى الأسمرات، حيث كان قد تم تنفيذ معسكرات "انا وبابا"، "انا ماما" ، و"اكتشفنى".