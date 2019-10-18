شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تشن حملات لرفع إشغالات الكافيهات والمقاهى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتركيز حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الطريق العام وخاصة أشغالات الكافيهات والمقاهى التى تتعدى على الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لهما مما يترتب علية وجهة غير حضارية للعاصمة ومصادرة كافة المضبوطات الخاصة بالكافيهات والمقاهى المخالفة وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهى المخالفة وتحويلها للنيابة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن حى النزهة وشرق مدينة نصر شنا حملة مفاجئة ومكبرة على مدار اليوم ضمت عدد من إدارات الحى المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئة لإزالة كافة التعديات لمجموعة من المقاهى الكافيهات المخالفة المنتشرة بنطاق الحى ، وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة والحيوية وحول المدارس تم خلالها تحرير محاضر 24 مقهى مخالف تعمل بدون ترخيص وإشغال طريق.

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وأسفرت الحملات عن رفع إشغالات عبارة عن 500 كرسى متنوع ، وأكثر من 400 شيشة بمستلزماتها بخلاف التحفظ على عدد من طاولات الطعام ومراوح، وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة ، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإدارة بدون ترخيص لكل مقهى وكافية مخالف وإيداع المضبوطات بالإحراز داخل مخازن الحى لعرضها على النيابة .

وقال اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون

وأكد عرفة، أن الحملات التى شكلت على مدار اليوم شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة قد أسفرت مجمعة عن تنفيذ326 إزالة إدارية وتحرير 71 محضر إشغال طريق 31محضر تلوث بيئة و10 محضر غلق أدارى ، وتحرير 18 محضر بائع متجول وإزالة 3 لافتة إعلانية مخالفة ، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.