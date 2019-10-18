أسقفية الشباب تحتفل بختام مهرجان الأسر الجامعية بمسرح الكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب احتفالية ختام المهرجان لعام 2019 والذي أقيم تحت شعار "هلم نبني"، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وشهد الاحتفالية الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات العامة وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية. بدأ الحفل بالصلاة ثم النشيد الوطني، ثم أجرت مقدمة الحفل الإعلامية دينا عبد الكريم حوارًا مع صاحبي النيافة الأنبا موسى والأنبا رافائيل عن أهمية بناء الإنسان روحيًا واجتماعيًا ووطنيًا تلاها فقرة فيديو عن حصاد المهرجان هذا العام، قدم بعدها الكورال المجمع الذي يضم عددًا من الأسرات الجامعية المختلفة مجموعة من الترانيم. وتم خلال الاحتفالية تكريم أكثر من 2000 شاب وشابة إلى جانب ضيوف شرف الحفل ولجان التحكيم.

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