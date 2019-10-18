شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية لبنانية لدخول المانجو المصرية إلى الأسواق اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السفير على حسن الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يرافقه المستشارة نور عطوي المستشار التجاري بالسفارة .

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم ، إن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، خلال اللقاء مع السفير على حسن الحلبى ، بحث تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل دفع التبادل التجاري في المجال الصادرات الزراعية.

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وأضافت وزارة الزراعة،أنه الجانبين بحث أيضا تسهيل إجراءات دخول المانجو المصري إلى الأسواق اللبنانية والتفاح اللبناني إلى السوق المصري .

وحضر لقاء وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والسفير على حسن الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول ، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.