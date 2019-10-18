بعد 13 واقعة.. حل لغز سرقة المساكن في الدقي والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 13 واقعة سرقة مساكن بمنطقتي الدقي والعجوزة ارتكبها عناصر تشكيل عصابي، نجحت أجهزة الأمن في الإيقاع بهم. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب متخذين من دائرتى قسمي العجوزة والدقي مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكاب 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات (مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة) لدى عملائهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامي على متطلباتهم الشخصية.

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