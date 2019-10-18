السر في التوك توك.. حل لغز سرقة الحقائب في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام "توك توك" بمنطقة الوراق.

تحريات الرائد هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق أكدت قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك"، متخذين من الطريق الدائري بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان محمد حربي وكريم عبد الرازق معاونا مباحث الوراق من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكاب 4 جرائم بذات الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم وإخفائهم للمسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه.