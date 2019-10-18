القبض على عصابة لسرقة التوك توك في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك".
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم، وافتعال مشاجرة معهم وقيام أحد عناصر التشكيل بسرقة مركبة "التوك توك" بالمغافلة، متخذين من دائرة مركز أوسيم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة مركبات "توك توك" بذات الأسلوب.
وأرشد المتهمون عن أماكن إخفائهم وتصريفهم لمركبات "التوك توك" المستولى عليها وأمكن ضبطها.
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