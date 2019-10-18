كمين إمبابة يوقع عنصرا إجراميا بحوزته 5 آلاف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط عنصر إجرامي حوزته كمية من الأقراص المخدرة وسلاح ناري.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة قيام عاطل مقيم بالوراق بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تردده على منطقة القومية بدائرة القسم مستقلاً سيارة مستأجرة، وبحوزته 5100 قرص مخدر، بندقية خرطوش عيار 12مم و4 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.