مكتب المكافحة توقع "ديلر" البانجو في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها بالمرج.

تمكن العقيد وائل عرفان، وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والمقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني والرائد محمد عبد المنعم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "م.ا" عاطل مقيم 1 شارع الشرطة دائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10.500 كيلو جرام، مبلغ مالي 3100 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.