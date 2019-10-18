"قومي المرأة" ينظم معسكر "أنا وعائلتي" لأهالي حي الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات معسكر (أنا وعائلتي) الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة لأهالي حي الأسمرات بالمقطم ، ويستمر لمدة يومين، وذلك في إطار الشراكة بين المجلس وشركة ويل سبرنج وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في تصريح لها اليوم الجمعة - إن المعسكر يستهدف تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر.

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وأوضحت أن المعسكر يضم 40 أسرة من أهالي حي الأسمرات بالمقطم، ويتضمن تنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقفية ورياضية لجميع أفراد الأسرة، بالإضافه إلى القيام بتوعية الأباء والأمهات على كيفية التعامل وتربية الأبناء تربيه سليمة قائمة على التفاهم والمحبة والود.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تنفيذ ورش عمل لأفراد الأسرة لتنفيذ الأعمال اليدوية مثل الرسم وتشكيل المجسمات بالخشب والصلصال، وغيرها من الانشطة المختلفة.

يذكر أن معسكر (أنا وعائلتي) يعتبر المعسكر الرابع الذي ينفذه المجلس لأهالي حي الأسمرات ، بعد معسكرات (أنا وبابا)، (أنا وماما)، و(اكتشفني) في إطار نفس الشراكة.​