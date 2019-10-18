محافظ القاهرة: حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومحاضر ضد المقاهي المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق بتركيز الحملات لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة، مما يترتب عليه وجهة غير حضارية للعاصمة ومصادرة كافة مضبوطات الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحويلها للنيابة.

وبحسب بيان اليوم، شنت أجهزة حي النزهة وشرق مدينة نصر حملة مكبرة ضمت عددا من إدارات الحي المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئة لإزالة كافة التعديات لمجموعة من المقاهي المخالفة المنتشرة بنطاق الحي.

وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة والحيوية وحول المدارس، وتم خلالها تحرير محاضر لـ24 مقهى مخالفا تعمل بدون ترخيص وإشغال طريق، والتحفظ على عدد من طاولات الطعام وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة.

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كما تم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإدارة بدون ترخيص لكل مقهى وكافية مخالف وإيداع المضبوطات بالإحراز داخل مخازن الحي لعرضها على النيابة.

وقال اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها تتم وفقا لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربع.. وتستمر يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون.

وأكد عرفة أن الحملات التي شكلت على مدار اليوم شاملة معظم أحياء القاهرة قد أسفرت عن تنفيذ 326 إزالة إدارية وتحرير 71 محضر إشغال طريق و31 محضر تلوث بيئة و10 محاضر غلق إداري، وتحرير 18 محضرا للباعة المتجولين وإزالة 3 لافتات إعلانية مخالفة، وتمت مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.