"قومي الطفولة" يستعرض ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء الخميس، اجتماعا للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال؛ لعرض أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، وكذلك الخطوات المستقبلية.

حضر الاجتماع المستشار هاني جورجي رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وفضل الحق نائب ممثل (يونيسف) مصر، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة وممثلي المجتمع المدني الدولي والوطني بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، في بيان اليوم، إلى أن لقاء اليوم يأتي بعد الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع الفريق وبدعم من (يونيسف) مصر.

وأوضحت أن تشكيل ذلك الفريق الذي يتضمن كافة الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، وبرئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي كان من أهم مخرجاته هو الإطار الاستراتيجي الذي تضمن كافة الإجراءات لمواجهة كافة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال، مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في ظل تفاقم الانتهاكات والخطر الذي يتعرض له الطفل، بالمخالفة لكافة الأعراف والأديان السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والبنية التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.

وأكدت أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال، حيث تم تشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، حيث أسفرت هذه اللجنة عن إطلاق حملة (احميها من الختان)، والتي وصلت لأكثر من 3 ملايين مستفيد، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء تماما عن هذه الجريمة.

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وفي هذا السياق، أشارت "العشماوي" إلى أنه استكمالا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف (أولادنا) تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار (بالهداوة مش بالقساوة) وذلك في 29 سبتمبر الماضي بالتعاون مع (يونيسف) مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لافته إلى أن تنويهات الحملة ورسائها تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب) كما أنها تذاع على بعض القنوات التلفزيونية والراديو للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشارت "العشماوي" إلى أن المجلس يخطو خطوات سريعة في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية وتقليل الممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تم إطلاق موجز سياسات تحت عنوان (تمكين البنات) والذي يقدم الأدلة لتعزيز السياسات التي تهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين في 10 أكتوبر الجاري بالتعاون مع (يونيسف)، مشيرة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات (دوّي) التي أطلقها المجلس تحت رعايته وبالتنسيق مع (يونيسف) وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والجهات الشريكة.

كما أثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستجابته وتحركه السريع واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان الملاحقة والمعاقبة وإنفاذ القانون لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات سريعة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، توجه المستشار هاني جورجي رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بالشكر للدكتورة عزة العشماوي للمجهود الذي يبذله المجلس في سبيل تحقيق أقصى درجات الحماية للطفل المصري، والتطور الذي لحق بخط نجدة الطفل 16000 في أساليب التعامل مع الحالات وتطوير البنية المعلوماتية والتقنية للخط.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع الجهات المعنية والتي من شأنها تضافر كافة الجهود بهدف تحقيق نجاحات في التصدي للخطر والعنف الذي يلحق بالطفل، حيث استعرض آلية العمل التي تنتهجها الإدارة، والتي تتضمن عدة مسارات وهي رفع الخطر والضرر، والاتصال والتواصل الدائم بأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، والتدابير العاجلة في إنقاذ الأطفال وإنفاذ القانون، مؤكدا أن المستشار النائب العام قد أصدر أمرا بتفعيل كافة الكتب الدورية، والتي من ضمنها الكتاب الدوري رقم " 7 " لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

بدروه، أكد السيد فضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر، أهمية تشكيل الفريق الوطني المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال، كما أعرب عن سعادته بأنه جزء من هذا الفريق وبالخطوات الملموسة التي يتخذها المجلس في هذا الملف معلنا عن دعم (يونيسف) الكامل لكافة أنشطة المجلس.

وخلال الاجتماع، قامت نعمت جنينة استشاري بـ (اليونيسف) بعرض وتقديم لأهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، والتي تعد ترجمة لتدابير مفصلة للإطار الاستراتيجي الذي تم وضعه.

كما قامت هالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام بـ (يونيسف) بتقديم عرض عن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال (أولادنا)، والتي تم إطلاقها تحت شعار (بالهداوة مش بالقساوة)، كما عرضت أهداف الحملة وهي التعريف بالعواقب السلبية لاسخدام العنف البدني والنفسي وزيادة وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بأساليب التربية الإيجابية والتصدي للاتستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني.

وتطرقت لأهم النجاحات التي حققتها مراحل الحملة منذ إطلاقها، خاصة المرحلة الثانية منها، والتي كانت تحت شعار (أنا ضد التنمر)، كما قامت سلمى الفوال أخصائي حماية الطفل بـ (يونيسف) بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالجهود المشتركة للقضاء على العنف في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قام دكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي.