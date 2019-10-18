أخبار مصر | الجيزة تحدد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تحدد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار حرص محافظة الجيزة على فرض الانضباط بالشارع ومواجهة أي تعديات بجوار المحاور والكبارى وللحد من الحوادث، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاق المحافظة.

حيث شمل قرار المحافظ أنه فيما يخص الطرق الداخلية(رئيسية- فرعية) ولاية الوحدات المحلية ( احياء- مدن- قرى) فى الشوارع التى لا يمر بها كبارى علوية فانه يتم الالتزام بالمشروعات التخطيطية المعتمدة لهذة الطرق وقانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات المحافظة الصادر بشأنها اشتراطات بنائية مؤقتة للمدن والقرى والتي ليس لها مخططات استراتيجية او عامه او تفصيلية والمخططات العامه والاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن والقرى وكافة القوانيين والقرارات المنظمة لذلك.

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وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه فيما يخص للطرق الداخلية (رئيسية او فرعية) والتى يمر بها محاور علوية ( كبارى) او سطحية ولاية مديرية الطرق والنقل بالجيزة، فأنه يتم الالتزام فى حالة وجود خط تنظيم معتمد او مشروع تخطيطى للشارع اسفل مسار المحور يكون حرم المحور بمقدار 10م( عشرة امتار) من كلا الاتجاهين بدءا من خط التنظيم المعتمد لقطع الاراضى المراد البناء عليها.

وأكد قرار المحافظ أنه فى حالة عدم وجود خطوط تنظيم معتمدة للشارع اسفل مسار المحور يكون حرم المحور لا يقل عن 15م ( خمسة عشر متر) من حديه بدءا من سور جسم الكوبرى العلوى الى حد البناء المقابل امام القطع المراد البناء عليها وفى حالة ما اذا كان المنفذ بالطبيعة اكثر من 15م يتم احترام القائم والمنفذ للطبيعة ( حد الملكية).

‫وأشار قرار المحافظ إلى أنه فى جميع الأحوال يحق لمالك قطعة الارض المراد البناء عليها الاستغلال والانتفاع بالمسطحات التى تقع داخل حرم الطرق دون اقامة اى مبانى او منشات عليها، وذلك للحد من الحوادث على هذه المحاور العلوية والحفاظ على العقارات والمبانى المراد اقامتها على ان تقوم الوحدات المحلية ( احياء- مدن- قرى) بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالجيزة لكل حالة على حدة‬.