أخبار مصر | اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري "عطاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، اجتماعا برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ووكالة استديو للدعاية والإعلان وذلك بالمقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي.

وأكد الأستاذ عماد راغب، أن الصندوق يهدف إلى تمويل الكيانات والهيئات والمؤسسات التي تقدم تمويل مبادرات وخدمات لذوي الإعاقة على مستوي الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية، ويوفر لهم منح دراسية والمساهمة فى تمويل تشييد وتشغيل المستشفيات ومراكز رعاية الإطفال منهم وتجهيز مراكز الشباب المختلفة.

وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الأجتماعي، إلي أن صندوق "عطاء" صندوق يعمل وفق تشريعات سوق رأس المال، وتمويله يأتي اختياريًا من المهتمين بقضايا ومساندة ودعم ذوى الإعاقة. وينص نظامه على تمويل مختلف المجالات المرتبطة بتوفير الرعاية وتأهيل تدريب وتعليم ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية، وذلك بمحتلف أنحاء الجمهورية ومن مختلف الفئات العمرية.

وأضاف فاروق إنه تم خلال الإجتماع إعتماد الميزانية الخاصة بالدعاية والتسويق واعتماد الشعار الخاص بالصندوق ومناقشة تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

وجدير بالذكر أن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق اعلي عوائد ممكنة علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات إستثمارية متنوعه وتوجه كافة الارباح والعوائد الناتجة للانفاق علي الاغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة بالإضافة الي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة واسرهم وقد بدأ إنطلاق الصندوق بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالاضافة الي دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5مليون جنيه كما يساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه.