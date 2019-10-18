مصر | بعد 13 جريمة.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالحي الراقي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 13 جريمة.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالحي الراقي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمنطقتي العجوزة والدقي بعد ارتكابه 13 واقعة سرقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقة المساكن بإسلوب التسلق وكسر الباب متخذين من دائرتي قسمى العجوزة والدقي مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهم، وتم إستهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهم، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب 13 حادث سرقة بذات الإسلوب، وأرشدوا عن المسروقات (مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة) لدى عملائهم وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامي على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.