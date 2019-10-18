مصر | حملة أمنية مكبرة ضبطت 3 عناصر إجرامية بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة أمنية مكبرة ضبطت 3 عناصر إجرامية بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، بدائرة مركز شرطة دمياط وقسم شرطة السرو.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، ضبط بحوزته على 190 جرام من مخدر الهيروين، 280 جرام من مخدر البانجو، مبلغ مالى.

وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ضبط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش، 11 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، وضبط عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، ضبط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش، 44 قرص مخدر، مبلغ مالى، وتم تحرير المحضر اللازم بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.