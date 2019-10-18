مصر | سقوط عامل بحوزته 35 لفافة بانجو في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عامل بحوزته 35 لفافة بانجو في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، من ضبط عامل، لاتجاره فى المواد المخدرة، وذلك عقب تحريات سابقة وإذن صادر من النيابة العامة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 35 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.