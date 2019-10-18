«التخطيط»: تعاون وثيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تنفيذ العديد من البرامج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على التعاون الوثيق والشراكة الممتدة والمثمرة بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في تنفيذ العديد من البرامج، خاصة في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بتحقيق التطوير والإصلاح الإداري، وذلك باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، الجمعة، حول مشاركتها ممثلًا عنها المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري، في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء في دورة انعقاده العادية 101، بمدينة مراكش بالمغرب، حيث تعد مصر نائب رئيس المجلس التنفيذي ودولة المقر.

كما شاركت الوزارة في مؤتمر المنظمة التاسع عشر بعنوان (متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030) والمنعقد برعاية ملك المغرب عقب اجتماع المجلس التنفيذي، حيث ترأست «لبيب» الجلسة الثانية بالمؤتمر تحت عنوان (الحكومة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠).

وأشادت المهندسة غادة لبيب بالجهد المبذول في الإعداد لاجتماعات المجلس التنفيذي بهدف إنجاح الفعالية، فضلًا عن الحرص على تنفيذ المقررات التي انتهت إليها اجتماعات المجلس التنفيذي في دورة انعقاده السابقة، والتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة باستخدام أحدث التقنيات الإدارية ورفع قدرات العاملين، لافتة إلى أن ذلك الأمر لوحظ بشكل كبير في معدلات الإنجاز الخاصة بالبرامج والأنشطة المنفذة وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين منها، من حيث طبيعة الموضوعات التي تناولتها وكذا اتساقها مع جهود الدول لتحقيق التطوير بالجهاز الإداري.

وأكدت ضرورة تهيئة بيئة الأعمال في الدول وتحسين جودة الحياة للمواطنين كونها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن مصر تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وترتكز على تطوير الخدمات الحكومية وتحديث البنية المعلوماتية، والإصلاح التشريعي، وبناء وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الحكومي على مختلف المستويات الإدارية، إلى جانب التطوير المؤسسي للأجهزة الإدارية بهدف رفع كفاءة المؤسسات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

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وأشارت «لبيب» إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعد محركا أساسيًا لتسريع تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، حيث يمثل انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التركيز على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير، وذلك لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.

وقالت إن الوزارة تعمل جاهدة على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفي إطار الحديث عن جوائز التميز الحكومي، أثنت نائب وزيرة التخطيط على التعاون الذي تم بين المنظمة ودولة الإمارات العربية الشقيقة لتمويل ورعاية الجائزة التي أطلقتها المنظمة تحت مسمى «جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي العربي»، كأحد المجالات الواعدة للتعاون الإداري وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة، داعية المنظمة إلى العمل على التوسع في برامج التدريب ونشر المعرفة، ورفع الوعي بثقافة التميز المؤسسي والحكومي في كل الدول العربية، مؤكدة حرص مصر واستعدادها إلى وضع كل إمكانياتها وما لديها من خبرة للتعاون مع المنظمة والدول الشقيقة في هذا المجال.

ودعت «لبيب»، الحضور للمشاركة بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في دورته الـ23 والذي تستعد القاهرة لاستقباله خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، حيث يدور حول مفاهيم التحول من خلال مسارات وقطاعات عديدة، موضحة أن أفكار وموضوعات المؤتمر والمعرض شهدت تطورًا كبيرًا على مدى أكثر من عشرين عام لتضم قطاعات متصلة بالتحول الرقمي، والشمول المالي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الأمن، والسلامة العامة والنقل الذكي والتعليم، مستهدفة في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن الفعالية حظيت بشرف رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتشريفه بالحضور في الدورات الأربع الأخيرة، كما شارك فيها أكثر من 21 دولة ومايزيد على 500 شركة وهيئة عارضة ومشاركة الوزراء العرب والأفارقة وكبار المسئولين الدوليين.

كما دعت الحضور على هامش المشاركة بالتنسيق لزيارة العاصمة الإدارية وبخاصة الحي الحكومي، وذلك تأكيداً على الدعوة التي وجهتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لهم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته 109 والمنعقدة بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي.

واستعرضت نائب وزيرة التخطيط التجربة المصرية فيما يخص البنية التحتية الذكية (المحول الرقمي القومي) فضلاً عن تجربة الخدمات الذكية وربطها ووسائل الدفع الإلكتروني خلال مشاركتها بمؤتمر المنظمة الـ19 بعنوان (متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030).