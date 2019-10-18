شكرا لقرائتكم خبر عن عن السجائر والتموين وكروت الشحت.. الحكومة تنفي 12 شائعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء 12 شائعة تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، وذكر المركز في بيان الجمعة أن الشائعات التي تم نفيها هي تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير القادم لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، ووقف الحكومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

كما نفى المجلس فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد، وحذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وتخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز، وفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع، وإلغاء وزارة الزراعة قطاع «الإرشاد الزراعي» بمختلف محافظات الجمهورية، واعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى «مصر للطيران»، وبيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.