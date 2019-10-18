وزير الشباب والرياضة يشارك بماراثون «دراجات» لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، ماراثون رياضى للدراجات، الجمعة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأطلق وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مروراً بشوارع مدينة 6 أكتوبر وسط مشاركة كبيرة من طلاب 13 كلية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والذى يأتى تنفيذاً لمبادرة القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة في مصر عامة والجامعات خاصة من خلال التشجيع على ممارسة ركوب الدراجات في الجامعات المصرية والحياة العامة.

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وقال «صبحى» إن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات في الجامعة يحقق أحد أهم اهداف الدولة في مجالة الرياضة والصحة عبر تشجيع الطلاب والشباب على ممارسة الرياضة ولذلك نؤكد دائما على أهمية تلك الفاعليات، مشيراً إلى أن ماراثون الدراجات يمثل أهمية كبيرة للشباب بما يعود على كل منهم بشكل إيجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التي يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الشباب والرياضة يشارك بماراثون "دراجات" لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة الحرص على تفعيل وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات في الحياة بشكل عامة والجامعة المصرية وأن هناك خطة لتحقيق ذلك في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على أن تكون ممارسة الرياضة بشكل عام والدراجات بشكل خاص أسلوب حياة للمصريين وليس تقليداً لأحد في الخارج.

وأضاف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، أن هذا الماراثون يقام في إطار الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة للتأكيد على الدور المجتمعى الذي تحرص عليه الجامعة.

وأوضح الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن إقامة هذا المارثون لحث الشباب على ممارسة الرياضية وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التي تنعكس بالإيجاب على بناء العقل والجسم السليم.