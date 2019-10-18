شكرا لقرائتكم خبر عن «التمثيل أمام الكاميرا» وعروض أفلام في آخر أيام «الشارقة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، اليوم الجمعة، فعالياته في حفل ختام بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الساعة الثامنة، بينما تستمر فعاليات وعروض الأفلام المُشاركة في المُسابقة الرسمية من الرابعة وحتى الثامنة مساءًا، ومن بينها تُعرض أفلام «في مواجهة سانتا» و«سعدية سابت سلطان» و«هندي وهرمز» و«العم توماس» و«عبرة الأيام».

كما تعقد على مدار اليوم ورشتي عمل، إحداها للأطفال حول أساسيات التصوير وأخرى للشباب حول جماليات السينما، كما تُعقد جلسة تفاعلية تحت عنوان «التمثيل أمام الكاميرا» يقدمها المتحدث «عدنان سلوم».