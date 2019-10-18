شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بجامعة أسوان الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ الأحد 20 أكتوبر الجاري، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول 2019، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذي تنظمه جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا للأسبوع، وذلك خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الجاري باستاد أسوان الرياضي.

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ويهدف أسبوع شباب الجامعات الإفريقية إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الإفريقية، وتشجيع الحوار الثقافي بين الطلاب الأفارقة، وإنشاء شبكة معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بإفريقيا، وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الإفريقية، وذلك من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا عن طريق الألعاب الرياضية والفرق الثقافية وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الأسبوع، 21 دولة إفريقية ومنها: نيجيريا، والسودان، وتشاد، والكاميرون، وكوت ديفوار، وإفريقيا الوسطى، وتنزانيا، فضلاً عن مشاركة 22 جامعة مصرية.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب الجامعات الإفريقية في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التي تتضمن تنظيم العديد من المسابقات الرياضية والثقافية والمبادرات المجتمعية.