شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إلغاء «الإرشاد الزراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء وزارة الزراعة قطاع «الإرشاد الزراعي» بمختلف محافظات الجمهورية، واستبدال برامج إرشادية به تُذاع في الفضائيات المصرية. وذكر في بيان له الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة من المحافظات، مُوضحةً أن قطاع الإرشاد يعد إحدى الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.

وأوضحت الوزارة وضعها خطة لتطوير قطاع الإرشاد بالوزارة ورفع كفاءته، والذي يقوم بتقديم خدمات إرشادية لصغار المزارعين لتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم في مجال الزراعة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطوير قطاع الإرشاد ورفع كفاءته، تتكون من 3 محاور رئيسية: وهي وضع خطة استراتيجية للقطاع تتوافق مع رؤية مصر 2030، ووضع آليات للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بالشكل الذي يتيح له مزيدا من المرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الإرشادية، وتحرص الوزارة على تطوير طرق وصول الخدمات الإرشادية للمواطنين من خلال التحول الرقمي التدريجي لتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الزراعية بشكل مجاني للمزارعين، وأنه جار تصميم بوابة إلكترونية لنشر الفيديوهات الإرشادية، وأي معلومات تهم المزارعين لربط الأسواق لتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة.

وأكدت الوزارة أنه جار تقديم خدمات قطاع الإرشاد على قدمٍ وساق من خلال الحملات القومية والندوات الإرشادية والمدارس الحقلية لتوصيل التوصيات الفنية وأساليب الزراعة الحديثة للمزارعين، إضافة إلى الاهتمام بالمرأة والشباب الريفي.